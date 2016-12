POL-WAF: Ahlen. Brandeinsätze in der Innenstadt

Warendorf (ots) - Zu kleineren Brandeinsätzen wurde die Polizei und die Feuerwehr Ahlen seit Dienstag, 27.12.2016, gerufen. Um 16.45 Uhr brannte auf dem Ostwall ein Papiermüllcontainer. Diesen Brand löschten Einsatzkräfte der Polizei. Am Mittwoch, 28.12.2016, um 02.03 Uhr, hatten unbekannte Täter auf der Warendorfer Straße einen Kaugummiautomaten in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Ahlen löschte den Brand. An einer Schule Am Röteringshof kam es gegen 06.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Altpapiercontainer. Auch hier konnte die Feuerwehr Ahlen das Feuer löschen. In allen drei Fällen entstand geringer Sachschaden. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell