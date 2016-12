POL-WAF: Oelde. Brand einer Mülltonne

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 28.12.2016, um 01.55 Uhr, geriet eine Mülltonne auf der Johannesstraße in Oelde aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Oelde löschte das Feuer. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/9115-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell