POL-WAF: Beckum, Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Warendorf (ots) - Eine 82-jährige Beckumerin befuhr am Dienstag, 27.12.2016 um 18 Uhr mit ihrem Opel Corsa den Dalmerweg in südlicher Richtung. Vermutlich auf Grund gesundheitlicher Probleme kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten PKW Mercedes. Durch den Zusammenstoß geriet der Opel ins Schleudern und kam wenig später auf dem Dach liegend zum Stillstand. Passanten gelang es, die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug zu bergen; sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 18.000 Euro.

