POL-WAF: Wadersloh-Diestedde, Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 27.12.2016 um 16 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Stromberg mit seinem Kraftrad die Münsterstraße aus Richtung Diestedde kommend in Fahrtrichtung Liesborn. Vor einer Linkskurve überholte er einen Pkw in gleicher Fahrtrichtung. Dabei stürzte er mit seinem Motorrad und verletzte sich am linken Fuß. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 6700 Euro.

