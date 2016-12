POL-WAF: Beckum. Kleingartenanlage Ziel von Einbrechern

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Freitag, 23.12.2016, drangen bislang unbekannte Täter in mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage auf der Oberen Wilhelmstraße in Beckum ein. Hieraus stahlen sie alkoholische Getränke, eine Wasserpumpe und elektronisches Werkzeug. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

