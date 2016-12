POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Wohnwagen

Warendorf (ots) - Am Samstag, 24.12.2016, gegen 00.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem auf der Straße Am Ladestrang in Drensteinfurt abgestellten Wohnwagen. Nach ersten Feststellungen wurde aus dem Wohnwagen nichts entwendet. Die Täter flüchteten danach in Richtung B 58. Bei den Tätern soll es sich um drei Jugendliche handeln, wobei einer von ihnen ein Fahrrad mitführte. Sie waren mit Jeans und dunklen Jacken bekleidet. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell