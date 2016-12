POL-WAF: Sendenhorst. Alkoholisiert in Graben gefahren

Warendorf (ots) - Alkoholisiert war ein Autofahrer bei einem Unfall, der sich am Samstag, 24.12.2016, um 01.55 Uhr, auf der L 520 zwischen Alverskirchen und Sendenhorst ereignete. Ein 52jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die L 520 in Fahrtrichtung Sendenhorst. Kurz vor Sendenhorst kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei dem Fahrer Atemalkohol fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem Autofahrer an und stellten seinen Führerschein sicher.

