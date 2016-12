POL-WAF: Oelde OT Stromberg. Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Warendorf (ots) - Am 23.12.2016, in der Tatzeit zwischen 16.00 Uhr und 22.05 Uhr drangen unbekannte Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus auf der Straße Auf dem Borgkamp in Stromberg ein. Vermutlich wurden die Personen durch den zurückkehrenden Geschädigten bei der Tatausführung gestört. Diese flüchteten in Richtung Eichendorffstraße. Im Haus wurden alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Diebesgut liegen bislang keine genauen Angaben vor. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Oelde, Telefonnummer 02522-9150, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell