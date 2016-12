POL-WAF: Sassenberg. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots) - Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht, die sich am Freitag, 23.12.2016, um 07.10 Uhr, auf der K 51 ereignete, Zeugen. Ein 36jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die K 51 zwischen Füchtorf und Versmold. Hier kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Im Begegnungsverkehr stießen die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge gegeneinander. Der 36Jährige hielt sein Fahrzeug an. Der andere Beteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen braunen Geländewagen der Marke BMW, Typ X3, handeln. Personen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell