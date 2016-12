POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Freitag, 23.12.2016, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus auf dem Nordholter Weg in Drensteinfurt. In dem Haus durchsuchten die Einbrecher die Räume nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell