POL-WAF: Ennigerloh. Rauschgiftbesitz bringt Untersuchungshaft Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf

Warendorf (ots) - Nach dem Besitz einer größeren Menge Rauschgifts befindet sich ein 19jähriger Mann aus Ennigerloh in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Warendorf kam dem Mann bei Ermittlungen in einem anderen Strafverfahren auf die Spur. Da gegen den Beschuldigten der Verdacht des Besitzes von Rauschgift bestand, ordnete das Amtsgericht Münster eine Wohnungsdurchsuchung an. Noch vor der eigentlichen Durchsuchung warf der Mann mehrere große Einkaufstüten aus dem Dachfenster seiner Wohnung. Dieses konnte durch die Einsatzkräfte beobachtet werden. Sie stellten die Tüten, in denen sich eine größere Menge Rauschgift und ein fünfstelliger Bargeldbetrag befanden, sicher. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster dem Haftrichter beim Amtsgericht Warendorf vor. Dieser folgte dem Antrag und ordnete gegen den 19Jährigen die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell