POL-WAF: Kreis Warendorf. Mehrere Verkehrsteilnehmer alkoholisiert oder berauscht unterwegs

Warendorf (ots) - Bei Verkehrskontrollen am Donnerstag, 22.12.2016, und in der Nacht zu Freitag, 23.12.2106, ordnete die Polizei Blutentnahmen bei mehreren Verkehrsteilnehmern an. Am Donnerstag, 22.12.2106, um 14.10 Uhr, befuhr ein 25jähriger Mann aus Münster mit seinem Pkw die Splieterstraße in Warendorf. Die Beamten stellten bei der Überprüfung fest, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Sie ordneten eine Blutentnahme an und untersagten dem Münsteraner die Weiterfahrt. Um 22.50 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte auf der Füchtorfer Straße in Sassenberg einen 48jährigen Autofahrer. Dieser stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Sie brachten den Mann zur Wache und ordneten eine Blutentnahme an. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. 1,14 Promille ergab ein Alkoholtest bei einem 22jährigen Ahlener. Dieser wurde um 23.30 Uhr auf der Vorhelmer Straße in Beckum kontrolliert. Auch hier ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein des jungen Mannes sicher. Am Freitag, 23.12.2016, um 00.08 Uhr, machte auf der Weststraße in Ahlen ein 37jähriger Autofahrer eine Zivilstreife der Polizei durch seine unsichere Fahrweise auf sich aufmerksam. Bei der Überprüfung ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,2 Promille. Die Beamten brachten den Ahlener zur Wache und ordneten die Blutentnahme an. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Eine weitere Alkoholfahrt beendete die Polizei um 00.45 Uhr auf der Straße Im Burbecksort in Ahlen. Hier ergab der Alkoholtest bei einem 18jährigen einen Wert von 1,66 Promille. Auch bei ihm ordneten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Unter Drogeneinfluss standen auch ein 25jähriger Autofahrer um 02.30 Uhr auf der Neubeckumer Straße in Beckum und ein 21 jähriger um 01.10 Uhr auf dem Merschweg in Ennigerloh. Bei beiden Autofahrern wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

