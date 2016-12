POL-WAF: Oelde. Zwei Täter nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 21.12.2016, um 19.55 Uhr, stahlen zwei zunächst unbekannte Männer in einem Verbrauchermarkt auf der Warendorfer Straße in Oelde hochwertige Alkoholika. Hierbei beobachtete sie ein Zeuge und sprach die Täter beim Verlassen des Marktes an. Die beiden Diebe versuchten zu flüchten und warfen das Diebesgut weg. Mit Hilfe eines Passanten gelang es dem Zeugen, die beiden Diebe bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Täter fest und brachten sie in das Zentralgewahrsam nach Ahlen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wurden die beiden Täter im Alter von 36 und 34 Jahren dem Amtsrichter beim Amtsgericht Beckum vorgeführt. Dieser ordnete gegen die beiden die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell