POL-WAF: Drensteinfurt OT Walstedde. Einbruch in zwei Objekte.

Warendorf (ots) - Am 22.12.2016, in der Tatzeit zwischen 12.00 Uhr und 21.30 Uhr drangen unbekannte Personen gewaltsam in zwei Objekte ( ein freistehendes Einfamilienhaus und eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus )auf der Straße Zum Winkel in Walstedde ein. Dort wurden u.a. Bargeld, Schmuck und Kleidung entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefonnummer 02382-9650, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell