POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde - Tageswohnungseinbruch

Warendorf (ots) - POLWAF; 22.12.16

Am 22.12.2016, gegen 18:01 Uhr drangen ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Böcken in Walstedde ein. Durch die ausgelöste Alarmanlage abgeschreckt, sahen die Täter von der weiteren Tatbegehung ab.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

