POL-WAF: Beckum - Tageswohnungseinbruch

Warendorf (ots) - POLWAF; 22.12.16

Am 22.12.2016, gegen 17:45 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Beckum an der Spiekersstraße ein. Die 90-jährige Bewohnerin überraschte den Täter bei der Tatausführung. Dies flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Beckum unter Telefon 02521-9110 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell