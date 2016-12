POL-WAF: Telgte. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag, 22.12.2016, um 06.45 Uhr, auf der Wolbecker Straße in Telgte ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Eine 24jährige Fußgängerin ging über den Fußgängerüberweg am "Telgter Ei" aus Richtung Mozartstraße kommend in Richtung Orkotten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem blauen Kleinwagen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Fußgängerin leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Alverskirchener Straße. Personen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell