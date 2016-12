POL-WAF: Beckum. Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Warendorf (ots) - Am 21.12.2016 in der Tatzeit zwischen 17.00 Uhr und 18.45 Uhr drangen unbekannte Personen gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Marienstraße in Beckum ein. Dort wurden alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde konnte zur Zeit nicht gesagt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Beckum, Telefonnummer 02521-9110, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden

