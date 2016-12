POL-WAF: Telgte. Bargeld auf Pfarrhaus gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Dienstag, 20.12.2016, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 21.12.2016, 11.25 Uhr in ein Pfarrhaus an der Straße An der Petruskirche in Telgte ein. Der oder die Täter durchsuchten verschiedene Schränke und stahlen Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell