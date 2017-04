POL-IZ: 170209.3 Marne: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht!

Marne (ots) - Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter in Marne das Fahrrad eines Jungen entwendet, als dieser sich auf einem Spielplatz aufhielt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Diebstahls und nach Personen, die Hinweise auf den Verbleib des Rades geben können.

In der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr hielt sich der junge Marner im Neubaugebiet in der Ziegeleistraße auf. Dort legten er und sein Kumpel ihre mitgeführten Bikes an einem Erdhaufen ab, um sich zum nahegelegenen Spielplatz zu begeben. Als die Kinder nur wenig später zu dem Ablageplatz zurückkehrten, war das mittels Schloss gesicherte Mountainbike des Geschädigten weg. Eine Absuche nach dem Zweirad im Bereich verlief negativ, so dass das Kind anschließend gemeinsam mit seiner Mutter eine Anzeige wegen des Diebstahls bei der Polizei erstattete.

Das neuwertige Mountainbike des Herstellers Bulls Pulsar war nach Angaben des Bestohlenen aufgrund des grau-grünen Rahmens optisch auffällig. Es besaß nachgerüstete Schutzbleche und war mehrere hundert Euro wert. Wer das Rad gesehen hat, sollte sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04851 / 95070 melden.

Im Anhang an die Meldung befindet sich ein Foto des abhanden gekommenen Bikes.

