POL-IZ: 170203.4 Hohenaspe: Zwei Einbrüche am Donnerstag - Zeugen gesucht!

Hohenaspe (ots) - Zur Dämmerungszeit ereigneten sich am Donnerstag zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Hohenaspe. Die Täter drangen jeweils über ein Fenster ein, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 17.15 Uhr bis 18.50 Uhr suchten Unbekannte den Liethberg auf und begaben sich dort jeweils in den hinteren Bereich zweier Grundstücke. Von hier aus drangen sie gewaltsam in die Objekte ein und durchsuchten das Innere. Während in einem Haus Schmuckstücke und Bargeld abhandengekommen sind, ist das Stehlgut im zweiten Fall noch unbekannt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 600 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

