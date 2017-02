POL-IZ: 170203.3 Schenefeld: Einbruch in Schulgebäude

Schenefeld (ots) - In der Nacht zu heute sind unbekannte Täter in die Grund- und Hauptschule in Schenefeld eingedrungen. Die dabei ausgelöste Alarmanlage hat die Eindringlinge vermutlich in die Flucht geschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz nach 02.00 Uhr stiegen Einbrecher nach Aufhebeln eines Fensters in das Schulgebäude im Rosenstieg ein. Als sie sich im Inneren weiter vortasteten, lösten sie eine optische und akustische Alarmanlage aus und entfernten sich darauf aller Wahrscheinlichkeit nach in Windeseile. Eine Streife traf die Täter jedenfalls vor Ort nicht mehr an - und auch eine Fahndung nach ihnen verlief negativ. Beute machten die Einbrecher vermutlich keine, richteten aber einen noch nicht genau zu beziffernden Sachschaden an.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell