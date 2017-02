POL-IZ: 170203.2 Wilster: Fahrraddiebe unterwegs - Zeugen gesucht!

Wilster (ots) - Innerhalb der letzten zwei Tage ist es zu insgesamt drei Fahrraddiebstählen in Wilster gekommen. Während eines der Zweiräder zum Tatzeitpunkt unverschlossen war, waren die anderen beiden mit Schlössern gesichert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Räder geben können.

Am Mittwochabend entwendeten Unbekannte in der Zeit von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr aus einem Carport in der Straße Bischofer Deich ein dunkelgraues Raleigh-Damenrad mitsamt Schloss im Wert von etwa 750 Euro. In der Nacht zum Donnerstag verschwand von einem Hinterhof der Deichstraße ein grün-weißes Damenrad von Kettler, welches hinter verschlossener Pforte geparkt war - Wert etwa 570 Euro. Ein weiteres Damenrad stahlen Diebe ebenfalls von Mittwoch auf Donnerstag, Tatort war erneut ein Grundstück im Bischofer Deich. Das betroffene schwarze Bike von Pegasus war mit einem so genannten Steckschloss gesichert - auch das nahmen die Täter mit.

Alle Drahtesel sind bis jetzt nicht wieder aufgetaucht. Wer Hinweise auf den Verbleib geben kann oder wer verdächtige Beobachtungen in den genannten Tatzeiträumen gemacht hat, sollte sich bei der Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell