POL-IZ: 170203.1 Heide: Ermittlungserfolg der Heider Kripo

Heide (ots) - Nachdem es in den vergangenen Monaten im Kreis Dithmarschen zu zahlreichen Diebstählen von Anbauteilen landwirtschaftlicher Fahrzeuge und von Werkzeugen gekommen ist, hat die Heider Kripo zwei Tatverdächtige ermitteln können. Bei ihnen handelt es sich um zwei junge Männer, die aus dem Amtsbereich Burg-Sankt Michaelisdonn stammen.

Als sich die Diebstähle von Trecker-Anbauteilen wie Kupplungen und Zapfwellen sowie von Motorsägen und anderem Gerät häuften, intensivierten die Beamten ihre Ermittlungsarbeit. Recht schnell gerieten dabei ein 22- und ein 33-Jähriger in ihr Visier. Zunächst durchgeführte Durchsuchungen bei dem Duo verliefen negativ. In einer Vernehmung am Mittwoch ließen sich die beiden Beschuldigten dann jedoch unterschiedlich ausführlich zu einigen Taten ein. Das Stehlgut veräußerten sie ihren Angaben zufolge über das Internet, Käufer fanden sich reichlich.

Die Ermittlungen in dieser Sache sind aktuell noch nicht abgeschlossen - die Männer sind nach derzeitigen Erkenntnissen auch außerhalb der Grenzen Schleswig-Holsteins aktiv gewesen sein. Das Motiv der Taten dürfte ein ständiger Geldmangel infolge Spielsucht gewesen sein.

Merle Neufeld

