POL-IZ: 170202.3 Heide: Zeugen nach Raubtat gesucht!

Heide (ots) - Mittwochabend ist es in Heide zu einem Raub auf offener Straße gekommen. Zwei Täter erbeuteten von einem 26-Jährigen Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 19.30 Uhr ist der Geschädigte von der Timm-Kröger-Straße aus in einen Stichweg in Richtung der Johann-Hinrich-Fehrs-Straße gegangen. Hier überfielen ihn zwei männliche Personen unter Einsatz von Pfefferspray. Im Zuge des Angriffs ging das Opfer zu Boden, wo ihm die Räuber eine Tasche entrissen. Mit einer Geldbörse samt Inhalt flohen sie in Richtung des Lidl-Marktes, die Tasche ließen sie zurück.

Zunächst suchte der Überfallene zur Spülung seiner Augen sein Zuhause auf, leider erst im Anschluss informierte er die Polizei.

Bei einem der Täter soll es sich laut dem Geschädigten um einen polnisch oder russisch sprechenden 20- bis 30-Jährigen mit einer Größe von 180 bis 185 cm gehandelt haben. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine helle Hose, schwarze Turnschuhe und hatte ein Lippenpiercing. Sein Komplize war 16 bis 18 Jahre alt, ebenfalls 180 bis 185 cm groß, sprach Deutsch mit Akzent und hatte eine bräunliche Kapuzenjacke, ein orangefarbenes T-Shirt, eine dunkle Hose und weiße Turnschuhe an. Auf dem Kopf trug er ein Cap.

Wer Hinweise zu diesen Personen geben kann, sollte sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell