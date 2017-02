POL-IZ: 170202.2 Kellinghusen: Drei Verletzte nach Unfall

Kellinghusen (ots) - Mittwochabend ist eine 52-Jährige in Kellinghusen mit ihrem Auto auf einen gerade anfahrenden PKW aufgefahren. Alle Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen, zwei von ihnen kamen in ein Krankenhaus.

Um 20.15 Uhr war eine Kellinghusenerin mit ihrem Fahrzeug auf der Quarnstedter Straße in Richtung Vorbrügger Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 21 b übersah sie offenbar den Ford einer Itzehoerin, die gerade im Begriff war, vom rechten Fahrbahnrand aus loszufahren. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Bei dem Unglück zog sich die Unfallverursacherin eine Platzwunde zu, die 53-jährige Ford-Fahrerin und ihre 18-jährige Begleiterin kamen jeweils mit einem Halswirbelschleudertrauma in ein Krankenhaus. An den Unfallwagen entstanden Schäden von insgesamt etwa 5.500 Euro.

