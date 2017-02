POL-IZ: 170202.1 Glückstadt: Versuchter Einbruch in Gebäude der Stadtwerke

Glückstadt (ots) - Montagabend haben Zeugen einen Unbekannten bei einem Einbruchsversuch in ein Gebäude der Stadtwerke ertappt und mit ihrem Erscheinen vertrieben. Bis jetzt konnte der Täter nicht ermittelt werden.

Gegen 19.30 Uhr stießen Zeugen auf eine alkoholisierte Person, die sich offenbar unberechtigt in einem Vorraum der Stadtwerke Glückstadt in der Bahnhofstraße aufhielt. Sie vertrieben den Fremden aus der Räumlichkeit und stellten erst nach seinem Verschwinden fest, dass er offenbar versucht hatte, gewaltsam weiter in das Gebäude einzudringen - eine Scheibe war beschädigt. Als schließlich die Polizei den Ort erreicht, war der Mann über alle Berge. Hinweise zu ihm nimmt die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

