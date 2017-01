POL-IZ: 170131.3 Tellingstedt: Beschuldigter leistet Widerstand

Tellingstedt (ots) - Sonntagabend hat ein 32-Jähriger auf dem Heider Polizeirevier Widerstand geleistet, als er wegen einer Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht zur Ader gelassen werden sollte. Letztendlich aber half alle Gegenwehr nichts...

Um 19.10 Uhr befuhr der Beschuldigte in Begleitung zweier Personen die Bundesstraße 203 aus Richtung Welmbüttel kommend in Richtung Rendsburg. An der Abfahrt nach Tellingstedt verlor er die Kontrolle über seinen BMW und kollidierte mit dem Träger eines Verkehrszeichens - anschließend flüchtete er. Da der 32-Jährige am Ort des Geschehens ein Kennzeichen verlor, ermittelten Polizisten seine Wohnanschrift recht schnell und passten ihn dort ab. Die Beamten stellten bei dem in Dithmarschen Lebenden Atemalkohol fest, einen Atemalkoholtest verweigerte ihr Gegenüber vehement. Ein Richter ordnete darauf die Entnahme einer Blutprobe an, wogegen der Fahrzeugführer sich später auf dem Heider Revier heftig wehrte und die Polizisten mehrfach beleidigte. Einem Polizisten biss der Aggressor in den Arm und verletzte ihn leicht. Das alles half dem Mann aber schlussendlich nicht, denn schließlich brachen die Einsatzkräfte seinen Widerstand und ermöglichtem einem Arzt so die störungsfreie Blutentnahme. Nun muss sich der Autofahrer wegen der Trunkenheit, der Unfallflucht, der Beleidigung und dem Widerstand verantworten. Ob der 32-Jährige überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, bleibt noch zu klären. Der verletzte Beamte suchte kurzfristig das Heider Krankenhaus auf.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell