POL-IZ: 170131.2 Kellinghusen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kellinghusen (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am heutigen Vormittag in Kellinghusen sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Innerhalb von nur 10 Minuten kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Straße An der Stör zu dem schädigenden Ereignis. In der Zeit von 09.10 Uhr bis 09.20 Uhr hat die Geschädigte dort ihr schwarzes Peugeot-Cabrio neben den Mutter-Kind-Parkplätzen unversehrt abgestellt. Als die Frau zu dem Wagen zurückkam, entdeckte sie Lackkratzer im hinteren Bereich, Schadenshöhe etwa 500 Euro. Offenbar hat ein Unbekannter ihr Auto angefahren und sich anschließend unerlaubt vom Ort entfernt.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizeistation in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

Merle Neufeld

