POL-IZ: 170130.7 Ottenbüttel: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Ottenbüttel (ots) - Nach dem Einbruch in ein Wohnobjekt in Ottenbüttel am Freitagabend sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Im Zeitraum von 17.45 Uhr bis 20.00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in das Haus in der Böverst Dörpstraat ein. Sie durchsuchten zahlreiche Räume - ob sie etwas stahlen, ist bis jetzt noch unklar. Durch die Eingangstür verließen die Täter das Gebäude schließlich in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell