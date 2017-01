POL-IZ: 170130.3 Helse: Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 5 in Helse

Helse (ots) - Am späten Freitagnachmittag ist ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in Helse schwer verunglückt. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus.

Um 17.45 Uhr war der Rentner mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße 5 aus Richtung Trennewurth kommend in Richtung Marne unterwegs. Aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache geriet der Cuxhavener An der B 5 in Höhe der Hausnummer 20 auf die Gegenfahrbahn und kam dann nach links von der Straße ab, wo er schließlich gegen eine gemauerte Grundstückseinfahrt prallte. Der Verunglückte erlitt ein Polytrauma, ein Rettungswagen brachte ihn lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Näheres zu seinem jetzigen Gesundheitszustand ist unbekannt.

Zur Bergung des 81-Jährigen war die Freiwillige Feuerwehr Helse eingesetzt - der Unfallwagen musste aufgeschnitten werden.

Merle Neufeld

