POL-IZ: 170130.2 Meldorf: Anzeige wegen Körperverletzung und Trunkenheit

Meldorf (ots) - In der Nacht zum Sonntag hat sich ein Pärchen in Meldorf gestritten. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der junge Mann seine Freundin körperlich an und fügte ihr Schmerzen zu. Zudem setzte er sich nach Angaben von Zeugen in seinem nicht nüchternen Zustand ans Steuer eines Autos und drehe eine kleine Runde.

Kurz nach Mitternacht fuhren mehrere Streifen zu einer Meldorfer Wohnanschrift, weil dort ein 21-Jähriger eine 19-Jährige schlagen sollte. Während der Anfahrt zum Einsatzort erhielten die Polizisten die Mitteilung, dass der Beschuldigte sich mittlerweile in alkoholisiertem Zustand mit einem Auto entfernt haben sollte. Letztlich trafen die Einsatzkräfte den Mann an seinem Wagen nahe dem eigentlichen Einsatzort an - ein Zeuge versuchte gerade, den Dithmarscher daran zu hindern, erneut mit seinem VW loszufahren. Ein bei dem Beschuldigten durchgeführter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,23 Promille - er musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterzeihen und wird sich nun wegen der Körperverletzung zum Nachteil seiner Freundin und wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell