POL-IZ: 170130.1 Meldorf: Zwei Verletzte bei Allein-Unfall

Meldorf (ots) - Am Samstagabend ist ein mit zwei Personen besetztes Auto in Meldorf von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben geschleudert. Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen, an dem Renault entstand Totalschaden.

Um 22.30 Uhr befuhr ein 28-Jähriger in Begleitung einer 26-Jährigen die Landesstraße 147 aus Richtung Meldorf in Richtung Hesel. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, der im Zuge dessen in einen Graben schleuderte, sich überschlug und auf dem Dach liegend schließlich zum Stillstand kam. Die jungen Leute befreiten sich selbständig aus dem Inneren des Unfallwracks, der Fahrzeugführer erlitt einen Schock. Seine Beifahrerin zog sich eine Kopfverletzung zu, weil sie nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt war. Beide Verletzte kamen in ein Krankenhaus. An dem Clio entstand Totalschaden, Schadenshöhe etwa 2.000 Euro.

Merle Neufeld

