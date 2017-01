POL-IZ: 170127.4 Itzehoe: Hausbewohner stört Einbrecher

Itzehoe (ots) - Donnerstagabend hat der Bewohner eines Hauses in Itzehoe einen Einbrecher aufgeschreckt, der gerade im Begriff war, über die Terrassentür in das Objekt einzudringen. Der Täter flüchtete darauf zu Fuß.

Als der Geschädigte sich gegen 19.40 Uhr vor dem Fernseher in seinem Wohnzimmer in der Geschwister-Scholl-Allee befand, vernahm er verdächtige Geräusche an der Terrassentür. Er begab sich dorthin und sah Taschenlampenschein und eine weglaufende männliche Person. An der betroffenen Tür stellte der Itzehoer Spuren von Gewalteinwirkung fest.

Wohin genau der Täter flüchtete, ist nicht bekannt. Er war schlank und 180 bis 190 cm groß und mit einer grünen Jacke bekleidet. Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

