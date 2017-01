POL-IZ: 170127.3 Itzehoe: Polizei nimmt Diebesbande fest

Itzehoe (ots) - Am Donnerstagnachmittag ist es der Itzehoer Polizei und dem Zoll gelungen, vier Männer nach einem versuchten und einem vollendeten Diebstahl festzunehmen. Dies gelang vor allem auch, weil die Geschädigten und Zeugen schnell reagierten, die Polizei informierten und mit hilfreichen Informationen versorgten.

Kurz vor 17.00 Uhr meldete sich eine Frau, nachdem eine männliche Person sie in Begleitung eines Kumpans im EDEKA-Markt in der Straße Rotenbrook während eines Remplers um ihre Geldbörse erleichtert hatte. Zeugen beobachteten, wie die Täter den Parkplatz des Ladens mit einem Wagen mit polnischen Kennzeichen verließen. Sie teilten dies den Einsatzkräften mit, die sofort mit der Fahndung nach dem Fahrzeug begannen. Noch während dieser Maßnahme ging eine zweite Mitteilung über einen Diebstahlsversuch im nahe gelegenen Famila-Markt ein - Fluchtfahrzeug war wieder der polnische Renault. Den entdeckten Beamte des Zolls schließlich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Langer Peter. Hier gelang dann auch die Festnahme von insgesamt vier polnischen Tatverdächtigen. In ihrem Fahrzeug entdeckten Einsatzkräfte Bargeld und zwei neue Smartphones und stellten diese sicher. Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen kamen die Festgenommenen auf das Itzehoer Revier, wo ein 25-Jähriger sich eine gesonderte Anzeige wegen des Widerstandes und der Beleidigung einhandelte. Wie sich herausstellte, bestand gegen einen der Beschuldigten zudem ein Haftbefehl wegen Diebstahls - die darin geforderten 600 Euro konnte der Mann vor Ort und Stelle über Bekannte organisieren und bezahlen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen kam das Quartett wieder auf freien Fuß - sichtlich beeindruckt waren die Männer von der Festnahme allerdings nicht. Sie müssen sich nun wegen dem Bandendiebstahl verantworten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell