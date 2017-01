POL-IZ: 170127.2 Krumstedt: Feuer in Wohnung

Krumstedt (ots) - Bei einem Feuer in einer Wohnung in Krumstedt am gestrigen Abend haben sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Sie kamen in ein Krankenhaus, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts einer Dunstabzugshaube kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Brand in einer Einliegerwohnung eines Hauses in der Dorfstraße. Die Bewohner bemerkten das Feuer glücklicherweise recht schnell aufgrund ausgelöster Rauchmelder und löschten die Flammen eigenhändig mit einem Pulverlöscher. Dabei erlitten ein 25- und ein 50-Jähriger leichte Verbrennungen und eine Rauchgasintoxikation, so dass ein Rettungswagen die beiden zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 50.000 Euro liegen, die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen.

Merle Neufeld

