POL-IZ: 17027.1 Itzehoe: Kind auf dem Schulweg angefahren

Itzehoe (ots) - Am heutigen Morgen hat eine Autofahrerin in Itzehoe das für sie geltende Rotlicht einer Fußgängerampel übersehen und einen die Straße überquerenden Schüler angefahren. Der kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Kurz vor 08.00 Uhr befuhr eine 35-Jährige mit ihrem Kleinwagen die Straße Hinter dem Klosterhof vom Sandberg aus kommend. An der dortigen Fußgängerbedarfsampel übersah die aus dem Itzehoer Umland Stammende das für die Passanten geltende Grünlicht und stieß mit einem 11-Jährigen zusammen, der gerade die Fahrbahn überquerte. Glücklicherweise war die gefahrene Geschwindigkeit der Frau so gering, dass sie sofort eine Bremsung einleiten und Schlimmeres verhindern konnte. Dennoch erlitt der Junge durch die Kollision eine Verletzung am Bein und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand keinerlei Sachschaden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell