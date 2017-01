POL-IZ: 170126.4 Heide: Zeugen nach Schlägerei gesucht!

Heide (ots) - Am Mittwoch ist es in Heide auf dem Parkplatz eines Kaufhauses zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizei sucht danach nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Gegen 17.45 Uhr gerieten hinter dem Kaufhaus Stolz in der Friedrichstraße zwei Personengruppen in Streit. Dieser mündete schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der ein Schlagring und eine Eisenstange zum Einsatz kamen. Mehrere der Beteiligten, allesamt junge Menschen, erlitten bei der Schlägerei leichte Verletzungen. Eine 20-jährige Schwangere klagte über Schmerzen, ein Rettungswagen erschien vorsorglich am Ort. Der genaue Geschehensablauf bleibt im Zuge der Ermittlungen zu klären. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Der Aufruf gilt insbesondere einem Paar, das vor Ort gewesen sein soll, bisher aber unbekannt ist. Hinweise nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell