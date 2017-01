POL-IZ: 170126.3 Wilster: Einbruch in Vereinsheim

Wilster (ots) - Mit nicht wenig Aufwand ist ein Einbrecher innerhalb der letzten Tage in das Vereinsheim eines Kleingartenvereins in Wilster eingedrungen - entwendet hat er offenbar jedoch nichts.

In der Zeit von Sonntag, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 16.40 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über mit ein mit Eisenstangen vergittertes Fenster Zutritt zu dem Gebäude der Kleingartenanlage "Am großen Brook" in der Straße Allee. Offenbar betrat der Eindringling zwar die Räumlichkeiten, stahl jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell