POL-IZ: 17026.1 Itzehoe: Laute Musik führt zu handfester Auseinandersetzung

Itzehoe (ots) - Weil ein Mann im Itzehoer Stadtteil Wellenkamp seine Musik zu laut gehabt haben soll, rastete ein Nachbar aus, beschädigte die Wohnungstür des Lärmenden und schlug auf ihn ein.

Kurz nach 01.00 Uhr fuhr eine Streife in der Nacht zu heute in die de-Vos-Straße, weil es dort in einem Mehrfamilienhaus zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein sollte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 32-Jährigen, der leichte Verletzungen aufwies. Seinen Angaben zufolge hatte ein Nachbar ihm diese mit einem Hammer zugefügt, nachdem der ein Loch in seine Wohnungstür geschlagen hatte. Grund für das aggressive Auftreten soll die laute Musik des Anzeigenden gewesen sein. Der seinerseits setzte sich mit einem Baseballschläger zur Wehr und fügte seinem 37-jährigen Nachbarn eine Platzwunde zu.

Letztlich fertigten die Beamten eine Anzeige unter anderem wegen der gefährlichen Körperverletzung, in der beide Beteiligte sowohl als Geschädigte als auch als Beschuldigte auftreten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell