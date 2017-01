POL-IZ: 170125.8 Heide: Diebstahl während des Unterrichts

Heide (ots) - Nach einem Diebstahl von Gegenständen aus einer Heider Sporthalle am Dienstagvormittag sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Während des Schulunterrichts in der Sporthalle des Berufsbildungszentrums in der Waldschlößchenstraße verschafften sich Unbekannte in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr Zutritt zu den Umkleidekabinen. Sie entwendeten dort einen Rucksack und eine Schultasche samt Inhalt und ein Portemonnaie. Der Gesamtwert des erlangten Stehlguts dürfte bei rund 300 Euro liegen.

Hinweise zu den Tätern, die sich am Eigentum der 16, 17 und 18 Jahre alten Geschädigten vergriffen haben, nimmt die Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell