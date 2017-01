POL-IZ: 170125.6 Frestedt: Leichte Verletzungen und Sachschaden bei Unfall

Frestedt (ots) - Am heutigen Morgen hat sich in Frestedt ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW ereignet. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Insassen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 07.00 Uhr war ein 18-Jähriger mit einem BMW auf der Kreisstraße 22 aus Richtung Windbergen in Richtung Frestedt unterwegs. Aus unklarer Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet in Schlingern und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. In der Folge rutschte der Unfallverursacher in einen Graben, der zweite Beteiligte kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unglück nicht mehr fahrbereit, der 18-Jährige und der 49-jährige Geschädigte kamen mit Prellungen und Platzwunden in unterschiedliche Krankenhäuser. Beide Beteiligte absolvierten freiwillige Atemalkoholtests, die negativ verliefen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell