POL-IZ: 170125.4 Itzehoe: Mehrere Einbrüche in und um Itzehoe

Itzehoe (ots) - Am Dienstag ist es tagsüber zu mehreren Einbrüchen in Itzehoe und im Umland gekommen. Die Polizei nahm drei Anzeigen auf, betroffen waren der Itzehoer Ortsteil Wellenkamp und die Gemeinde Ottenbüttel.

In den Nachmittags- beziehungsweise frühen Abendstunden suchten Einbrecher die Bert-Brecht-Straße und die Kurt-Tuckolsky-Straße in Itzehoe auf. Aus einem Haus in erstgenannter Straße entwendeten sie nach Eindringen über die Terrassentür Schmuck und eine geringe Bargeld. Der Sachschaden, den die Täter anrichteten, dürfte bei etwa tausend Euro liegen. In das zweite betroffene Objekt drangen die Diebe ebenfalls über die Terrassentür ein, beim Stehlgut dürfte es sich überwiegend um Schmuckstücke von noch nicht genau bekanntem Wert handeln. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich hier auf etwa 300 Euro.

Im Ottenbütteler Hollweg stiegen die Einbrecher über ein rückwärtiges Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Auch hier haben sie es offenbar auf Kleinteile wie Schmuck und Uhren abgesehen, vermutlich nahmen sie auch einen kleinen Bargeldbetrag mit. Die Tatzeit hat zwischen 10.15 Uhr und 17.55 Uhr gelegen.

Hinweise zu den Taten nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell