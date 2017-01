POL-IZ: 170125.3 Itzehoe: Eigentlich sollte der Frau nur geholfen werden...

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Mittwoch sollte eine stark alkoholisierte Frau zu ihrem eigenen Schutz im Polizeigewahrsam untergebracht werden. Dieses Ansinnen quittierte die Betroffene mit erheblichem Widerstand, der ihr nun eine Strafanzeige einbrachte.

Kurz vor 03.00 Uhr entdeckte eine Streife am Sandberg eine weibliche Person, die auf einem Parkstreifen der Straße offenbar hilflos lag. Wie sich herausstellte, stand die 44-Jährige unter starkem Alkoholeinfluss und war merklich desorientiert. Zunächst versuchten die Einsatzkräfte die Dame bei einer Aufsichtsperson unterzubringen, was jedoch leider nicht gelang. Aufgrund ihres hilflosen Zustandes entschlossen sich die Polizisten dann, die Itzehoerin vorläufig ins Polizeigewahrsam zu bringen. Damit war die Frau keineswegs einverstanden, bepöbelte die Beamten und setzte sich vor dem Polizeirevier heftig zur Wehr. Sie trat um sich und traf dabei mehrfach eine Polizistin, so dass ihr schließlich Handfesseln angelegt wurden. Ein Atemalkoholtest bei der Beschuldigten ergab einen Wert von 2,13 Promille - ein Beamter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

Bis 10.00 Uhr nüchterte die 44-Jährige bei der Polizei aus - nun muss sie sich wegen dem Widerstand und der Körperverletzung verantworten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell