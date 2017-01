POL-IZ: 170125.2 Meldorf: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Meldorf (ots) - Dienstagabend ist es in Meldorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto gekommen. Die Passantin erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Kurz nach 19.00 Uhr befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Wagen die Österstraße in Richtung Bahn. In Höhe des Ärztezentrums bog sie nach links auf den dortigen Parkplatz ab. Beim Überqueren des Gehwegs kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Seniorin, die stadtauswärts ging. Die 80-Jährige stürzte und zog sich vermutlich eine Fraktur am Knöchel zu. Ein Rettungswagen brachte die Dame in das Heider Krankenhaus. An dem Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand ein leichter Sachschaden, die Meldorferin selbst blieb unversehrt.

Merle Neufeld

