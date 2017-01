POL-IZ: 170124.4 Heide: Warnung vor falschem Gutachter

Heide (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag ist eine Seniorin in Heide Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein Mann gab sich als Gutachter aus und entwendete der Geschädigten mit Unterstützung einer Frau Bargeld. Die Polizei möchte nun dringend vor dieser Masche warnen und insbesondere älter Menschen dazu auffordern, keine fremden Personen in die eigenen vier Wände zu lassen.

Zur Mittagszeit klingelte es bei der älteren Dame in der Heimkehrerstraße an der Wohnungstür. Eine angebliche Nachbarin bat um Einlass, weil ihre Heizung defekt sein sollte und sie die Erreichbarkeit des Hausmeisters benötigte. Während die beiden Frauen miteinander sprachen, läutete es erneut und ein Gutachter, wie er sich nannte, betrat die Wohnung. Er gab vor, die Wohnsituation der 86-Jährigen überprüfen zu wollen - ein solcher Mensch war der Frau zufälliger- und unglücklicherweise tatsächlich bei einem letzten Krankenhausaufenthalt angekündigt worden. Der Fremde marschierte unbegleitet durch einige Räume. Zwar kam dies der Heiderin merkwürdig vor, allerdings hinderte die vermeintliche Nachbarin sie daran, dem Unbekannten zu folgen. Schließlich erwähnte die Seniorin ihre Kinder, die demnächst erscheinen würden, worauf das Duo zeitnah die Wohnung verließ. Mit sich nahmen die beiden Bargeld, das in einem der Zimmer gelegen hatte. Dies bemerkte die Geschädigte sofort nach Verschwinden der Unbekannten - allerdings informierte sie die Polizei leider erst am nächsten Tag.

Laut der Geschädigten waren die beiden Täter etwa 40 Jahre alt und dunkelhaarig. Möglicherweise ist das Duo mit dieser Masche noch anderswo aufgetreten. Zeugen oder weitere Geschädigte sollten sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

