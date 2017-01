POL-IZ: 170124.2 Kronsmoor: Tageswohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht!

Kronsmoor (ots) - Am Montag ist es tagsüber zu einem Einbruch in ein Haus mit Einliegerwohnung in Kronsmoor gekommen. Die Täter entwendeten zumindest Schmuck, weiteres zum Stehlgut ist noch unklar.

In der Zeit von vermutlich 14.30 Uhr bis 18.10 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus in der Straße Alte Landstraße. Sie durchsuchten das Innere und drangen anschließend in die im ersten Stock gelegene Mietwohnung ein. Hier stahlen sie einigen Schmuck und entfernten sich dann unerkannt.

Täterhinweise gibt es bis jetzt keine - Zeugen, die welche geben können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

