POL-IZ: 170124.1 Marne: Fahrt unter Drogeneinfluss

Marne (ots) - Montagnachmittag hat eine Marner Streife einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss mit einem Auto unterwegs gewesen ist - er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Um 16.25 Uhr unterzogen die Beamten den Fahrer eines Opels in der Süderstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Auf Nachfrage gab der auffällig unruhige 19-Jährige an, vor Fahrtantritt keine Drogen konsumiert zu haben. Die Reaktion seiner Pupillen allerdings deutete auf das Gegenteil hin. Der Dithmarscher willigte in einen Urintest auf der Dienststelle ein, der positiv auf Amphetamine verlief. Freiwillig unterzog sich der Betroffene einer Blutprobenentnahme, das Führen eines Kraftfahrzeugs untersagten die Einsatzkräfte ihm für die nächsten 24 Stunden. Der junge Mann wird sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell