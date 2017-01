POL-IZ: 170123.6 Neuenkirchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Neuenkirchen (ots) - Auf dem Parkplatz einer Diskothek ist es in der Nacht zum Samstag zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Unfallgeschehen möglicherweise beobachtet haben.

Am Freitag stellte der Geschädigte seinen schwarzen BMW um 23.30 Uhr auf dem Parkplatz der Disco Tiebensee in der Wesselburener Straße ab. Als er gegen 03.45 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Delle in der hinteren Stoßstange rechtsseitig fest. Einen Hinweis auf den Verursacher gab es nicht. Der Schaden dürfte sich auf etwa 400 Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, sollten sich mit der Polizei in Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 / 42875 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

