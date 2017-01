POL-IZ: 170123.5 Kellinghusen: Junger Fahrer verursacht Unfall

Kellinghusen (ots) - Samstagnachmittag ist ein Fahranfänger in Kellinghusen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Seine Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen, er selbst blieb unversehrt.

Kurz nach 14.00 Uhr war der 18-Jährige in Begleitung einer Gleichaltrigen auf der Schützenstraße in Richtung Stördorf unterwegs. Aus ungeklärter Ursache verlor er in Höhe der Hausnummer 7 die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und prallte mit dem Heck gegen einen Straßenbaum. Durch den Anstoß kam sein Ford zurück auf die Fahrbahn, wo er schließlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stehen blieb. Die Beifahrerin des aus dem Kreis Steinburg Stammenden erlitt eine Verletzung am Bein und kam in ein Krankenhaus. An dem Kombi entstand ein Totalschaden, der Baum wurde bei dem Unglück ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell